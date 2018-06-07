Трамп решил пока не вводить новые санкции против КНДР

7 Июнь 22:09 2018-06-07T22:09:31+03:00

Однако и снимать уже наложенные ограничения президент США не намерен

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Президент США Дональд Трамп решил не вводить новые санкции в отношении КНДР. Такое заявление сделал сам глава государства во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

При этом американский лидер подчеркнул, что уже наложенные ограничительные действия снимать он также не намерен до тех пор, пока Пхеньян полностью не откажется от ядерной программы.

"Мы не можем снять санкции. Они чрезвычайно действенны. И я мог бы ввести еще больше, но решил не делать этого сейчас, однако это может произойти", - цитирует Reuters Трампа.

По словам президента, сейчас он полностью готов к предстоящей встрече со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, которая, наверняка, будет довольно плодотворной.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что исторические переговоры лидеров США и КНДР состоятся в рамках двустороннего саммита, запланированного на 12 июня. Трамп и Ким Чен Ын встретятся в отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре, где уже сейчас находится передовая группа американских представителей.