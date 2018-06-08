2018-06-08T02:16:28+03:00
Политика

Помпео: США усилят санкции против КНДР в случае провала переговоров

Госсекретарь отметил, что подход администрации Трампа в Пхеньяну отличается от дипломатии предшественников
Юлия ДИВЕЕВА
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Госсекретарь США Майкл Помпео.Госсекретарь США Майкл Помпео.Фото: REUTERS
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В случае неудачных переговоров в ходе саммита США-КНДР, коорый состоится 12 июня в Сингапуре, Вашингтон усилит санкции в отношении Северной Кореи. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео.

«Пока мы не достигнем своих целей, меры, которые мир вместе с Соединенными Штатами ввел в отношении режима, сохранятся. Если дипломатия не будет продвигаться в правильном направлении, эти меры будут усилены» - сказал он.

По его словам, на повестке дня встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына гарантии безопасности для КНДР, установление мира и налаживание отношений между двумя странами. Он заверил, что власти обеих стран ведут очень серьезную подготовку к переговорам, передает ТАСС.

«Тот факт, что наши лидеры сядут за стол переговоров, показывает, что обе стороны воспринимают это чрезвычайно серьезно», - отметил он.

Помпео подчеркнул, что администрация Дональда Трампа использует другой подход к Пхеньяну, в отличие от своих предшественников.

«Наши усилия дают нам надежду на то, что мы сможем добиться реального успеха, в то время как прошлые потерпели неудачу», - сказал госсекретарь.

Ране сайт kp.ru сообщал, что Трамп решил не вводить новые санкции в отношении КНДР до завершения переговоров.

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