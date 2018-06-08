2018-06-08T08:17:57+03:00
Спорт

В Лондоне опасаются за безопасность британских болельщиков на ЧМ-2018

Депутаты парламента требуют от МИД получить от Москвы гарантии для представителей секс-меньшинств
Юлия ДИВЕЕВА
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Британские депутаты переживают за безопасность своих футбольных болельщиков в РоссииБританские депутаты переживают за безопасность своих футбольных болельщиков в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутаты Парламента Великобритании опасаются за безопасность граждан Соединенного Королевства, которые намерены приехать в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом говорится в заявлении, которое распространил офис комитета по иностранным делам Палаты представителей.

В обращении парламентариев говорится, что особое беспокойство вызывают у них британские болельщики с темным цветом кожи, выходцы из Азии и представители других национальных меньшинств, а также ЛГБТ сообщества. В нем депутаты призвали МИД «представить гарантии, полученные им от российских властей, по обеспечению безопасности» представителей сексуальных меньшинств.

«МИД должен предоставить болельщикам максимум информации в оставшееся короткое время. Британские болельщики должны знать, как поступать в рискованных ситуациях, чтобы избежать насилия», - цитирует заявление парламента Великобритании Интерфакс.

По последним данным, в Волгоград на Чемпионат мира планируют приехать около 10 тыс. британских болельщиков. Сборная королевства проведет свой первый матч 18 июня с Тунисом.

Отметим, что посол Великобритании в Москве сообщил о меморандуме с Россией, который был заключен для обеспечения сотрудничества между органами внутренних дел двух стран на время проведения ЧМ-2018.

Напомним, сайт kp.ru цитировал статью британской Daily Star, кторая рассказывала, что болельщики из Лондона планируют показать российским болельщикам «настоящий ад» и «размазать по стенке» во время Чемпионата мира. Издание сообщило, что несколько радикально настроенных группировок из Великобритании планируют приехать в Россию.

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