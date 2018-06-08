МВД Турции: Покупка российских С-400 снизит внешнюю зависимость Анкары
Покупка российских зенитно-ракетных систем С-400 призвана снизить внешнюю зависимость Турции в полном соответствии с национальными интересами страны.
Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
«Приобретение ЗРК С-400 — требование национальных интересов Турции, не имеющее ничего общего с политикой…Российские системы ПВО минимизируют внешнюю зависимость Турции. Это очень важно для нашей страны», - цитирует Сойлу агентство Anadolu.
Министр отметил, что на данный момент Турция не способна отразить ракетное нападение на свою территорию. Российские системы укрепят национальные силы ПВО и позволят устранять вероятные угрозы из-за рубежа.
При этом Сойлу упрекнул страны-партнеры, отказавшиеся поставлять Анкаре современные системы ПВО. По словам министра, таким образом они стремятся ослабить военный потенциал Турции.
Как сообщал сайт «КП», в декабре 2017 года Москва и Анкара подписали кредитное соглашение, в соответствии с которым Турция получит две батареи российских ЗРС С-400.
Кроме того стороны договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства турецких зенитно-ракетных комплексов собственной разработки.