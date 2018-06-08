2018-06-08T12:37:36+03:00
В мире

МВД Турции: Покупка российских С-400 снизит внешнюю зависимость Анкары

Глава ведомства Сулейман Сойлу подчеркнул, что сделка отвечает требованиям национальных интересов и не имеет ничего общего с политикой
Денис СУХОВ
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Система С-400. Фото: Минобороны РФСистема С-400. Фото: Минобороны РФ
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Покупка российских зенитно-ракетных систем С-400 призвана снизить внешнюю зависимость Турции в полном соответствии с национальными интересами страны.

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

«Приобретение ЗРК С-400 — требование национальных интересов Турции, не имеющее ничего общего с политикой…Российские системы ПВО минимизируют внешнюю зависимость Турции. Это очень важно для нашей страны», - цитирует Сойлу агентство Anadolu.

Министр отметил, что на данный момент Турция не способна отразить ракетное нападение на свою территорию. Российские системы укрепят национальные силы ПВО и позволят устранять вероятные угрозы из-за рубежа.

При этом Сойлу упрекнул страны-партнеры, отказавшиеся поставлять Анкаре современные системы ПВО. По словам министра, таким образом они стремятся ослабить военный потенциал Турции.

Как сообщал сайт «КП», в декабре 2017 года Москва и Анкара подписали кредитное соглашение, в соответствии с которым Турция получит две батареи российских ЗРС С-400.

Кроме того стороны договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства турецких зенитно-ракетных комплексов собственной разработки.

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