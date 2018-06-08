2018-06-08T15:03:47+03:00
Общество

В Японии выпустили бесцветную "Кока-Колу"

Напиток поступит в продажу 11 июня
Александра БУРОВА
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в Японии выпустили бесцветную версию "Кока-Колы"в Японии выпустили бесцветную версию "Кока-Колы"Фото: REUTERS
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Новая версия популярнейшего напитка, выпускаемого компанией "The Coca-Cola Company", появится на прилавках японских магазинов уже 11 июня.

Бесцветная "Кока-кола" задумана как низкокалорийный продукт, к традиционному и привычному вкусу которого добавили нотки лимона. Стоимость одной бутылки полулитрового объёма будет 1,69 доллара, а банку в 280 мл можно будет приобрести чуть больше, чем за доллар.

По сообщению сингапурской газеты The Straits Times, на разработку такого нового лимонного вкуса и прозрачного цвета производителам "кока-колы" потребовалось около года. А принятый рецепт напитка обогнал 50 своих конкурентов.

Кстати, это совсем не первый эксперемент компании. Напомним, что крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков приступила к производству специфичной слабоалкогольной продукции для японской аудитории.

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