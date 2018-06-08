СЕГОДНЯ 18:43 2018-06-08T18:43:19+03:00

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В пятницу, 8 июня, в Одессе прошли похороны Киры Муратовой: режиссера и сценариста похоронили на Таировском кладбище.

Причем в церемонии прощания приняли участие только родственники и ближайшие знакомые усопшей, сообщают украинские СМИ. Таким образом была исполнена последняя воля Муратовой: в своем завещании она просила не устраивать никаких пышных траурных церемоний и публичных мероприятий.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 6 июня, на 84-м году жизни умерла Кира Муратова - известный кинорежиссер и сценарист. Печальную новость украинским журналистам сообщил ее супруг Евгений Голубенко - одесский живописец и художник-постановщик. Кстати, одним из первых выразил соболезнования в связи с кончиной Киры Муратовой журналист и телепродюсер Юрий Минзянов.