2018-06-08T18:43:19+03:00
Общество

В Одессе прошли похороны Киры Муратовой

В церемонии прощания приняли участие только самые близкие режиссера [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Режиссер Кира МуратоваРежиссер Кира МуратоваФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В пятницу, 8 июня, в Одессе прошли похороны Киры Муратовой: режиссера и сценариста похоронили на Таировском кладбище.

Причем в церемонии прощания приняли участие только родственники и ближайшие знакомые усопшей, сообщают украинские СМИ. Таким образом была исполнена последняя воля Муратовой: в своем завещании она просила не устраивать никаких пышных траурных церемоний и публичных мероприятий.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 6 июня, на 84-м году жизни умерла Кира Муратова - известный кинорежиссер и сценарист. Печальную новость украинским журналистам сообщил ее супруг Евгений Голубенко - одесский живописец и художник-постановщик. Кстати, одним из первых выразил соболезнования в связи с кончиной Киры Муратовой журналист и телепродюсер Юрий Минзянов.

Правда Киры Муратовой.Однажды в Берлине на Киру Муратову напала пожилая пара. Супруги упрекали режиссёра, что она не любит людей. Любила. Просто у неё была своя правда…

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Греф предложил приватизировать Сбербанк
В Германии призвали не угрожать санкциями «Северному потоку - 2»
Боец Джефф Монсон объявил об отказе от гражданства США
Путин рассчитывает на конструктивную встречу с Трампом
Роскомнадзор разблокировал несколько миллионов IP-адресов Amazon
В Совфеде прокомментировали предложение Трампа вернуть Россию в G8
Глава Минтруда допустил, что человек вскоре сможет жить до 200 лет
Порошенко заявил, что минского формата переговоров не существует
Главы Генштабов РФ и Финляндии обсудили безопасность в Европе
Стала известна возможная причина смерти актера Игоря Ляха
Адвокат сообщил об ухудшении здоровья журналиста Кирилла Вышинского
Трамп заявил о намерении посмертно помиловать Мохаммеда Али
Порошенко заявил, что Киев добивается ареста активов «Газпрома» в США