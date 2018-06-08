Стала известна возможная причина смерти актера Игоря Ляха

СЕГОДНЯ 19:56 2018-06-08T19:56:11+03:00

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В пятницу, 8 июня, появилась информация о возможной причине смерти актера Игоря Ляха, известного по роли Леньки в фильме «Любовь и голуби».

По некоторым данным, заслуженный артист России умер от остановки сердца. Как стало известно РЕН ТВ, мужчина скончался дома. При этом прибывшие по вызову врачи до самого конца боролись за жизнь актера, однако спасти его так и не смогли.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на пятницу не стало российского актера Игоря Ляха: он скончался в возрасте 55 лет. Печальной новостью поделились близкие и коллеги артиста.

Кстати, стоит отметить, что всего в карьере Ляха 15 фильмов, в том числе такие картины, как «Мой любимый клоун», «Недоросль» и «Святое дело. Также он играл в Малом театре, Театре Российской армии и Театре имени Ермоловой. Кроме того, Игорь Владимирович в течение18 лет - вплоть до самой своей смерти - преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище.