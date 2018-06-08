2018-06-08T23:51:15+03:00
В мире

Мюллер обвинил Манафорта и его российского партнера в заговоре

Спецпрокурор утверждает, что экс-глава предвыборного штаба Трампа препятствовал правосудию
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пол МанафортПол МанафортФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт вместе с его российским партнером по бизнесу Константином Килимником обвиняются в заговоре с целью препятствования правосудию. Новое обвинение выдвинул против них спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер.

Агентство Associated Press отмечает, что новые обвинения не связаны с работой Манафорта в предвыборном штабе. В заявлении Мюллера говорится, что Манафорт и Килимник в этом году имели контакты с двумя свидетелями по делу о возможном вмешательстве в выборы в 2016 году.

По данным спецпрокурора, эти люди работали с Манафортом, когда он «представлял пророссийскую политическую партию на Украине». Они сообщили ФБР, что Манафорт и Килимник «пытались заставить их солгать в том, что касалось рода их деятельности».

Как ранее писал сайт kp.ru, Манафорт находится под домашним арестом по обвинению в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую "Партию регионов", а также в укрывательстве от уплаты налогов. Теперь прокуратура настаивает на изменении ему меры пресечения в связи с новыми обвинениями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Порошенко не теряет надежды остановить строительство Северного потока-2
Меньшов: «Игорь Лях не должен был играть в фильме «Любовь и голуби»
Вышел клип на официальную песню ЧМ-2018 по футболу
Генконсульство РФ в Анталье подтвердило гибель двух россиян
Четыре палестинца погибли в стычках на границе сектора Газа
Греф предложил приватизировать Сбербанк
В Германии призвали не угрожать санкциями «Северному потоку - 2»
Боец Джефф Монсон объявил об отказе от гражданства США
Путин рассчитывает на конструктивную встречу с Трампом
Роскомнадзор разблокировал несколько миллионов IP-адресов Amazon
В Совфеде прокомментировали предложение Трампа вернуть Россию в G8
Глава Минтруда допустил, что человек вскоре сможет жить до 200 лет
Порошенко заявил, что минского формата переговоров не существует
Главы Генштабов РФ и Финляндии обсудили безопасность в Европе
Стала известна возможная причина смерти актера Игоря Ляха
Адвокат сообщил об ухудшении здоровья журналиста Кирилла Вышинского
Трамп заявил о намерении посмертно помиловать Мохаммеда Али
Порошенко заявил, что Киев добивается ареста активов «Газпрома» в США
В Одессе прошли похороны Киры Муратовой