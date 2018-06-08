Мюллер обвинил Манафорта и его российского партнера в заговоре

8 Июнь 23:51 2018-06-08T23:51:15+03:00

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Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт вместе с его российским партнером по бизнесу Константином Килимником обвиняются в заговоре с целью препятствования правосудию. Новое обвинение выдвинул против них спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер.

Агентство Associated Press отмечает, что новые обвинения не связаны с работой Манафорта в предвыборном штабе. В заявлении Мюллера говорится, что Манафорт и Килимник в этом году имели контакты с двумя свидетелями по делу о возможном вмешательстве в выборы в 2016 году.

По данным спецпрокурора, эти люди работали с Манафортом, когда он «представлял пророссийскую политическую партию на Украине». Они сообщили ФБР, что Манафорт и Килимник «пытались заставить их солгать в том, что касалось рода их деятельности».

Как ранее писал сайт kp.ru, Манафорт находится под домашним арестом по обвинению в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую "Партию регионов", а также в укрывательстве от уплаты налогов. Теперь прокуратура настаивает на изменении ему меры пресечения в связи с новыми обвинениями.