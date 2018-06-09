Порошенко не теряет надежды остановить строительство Северного потока-2

СЕГОДНЯ 00:29 2018-06-09T00:29:54+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко намерен приложить все усилия, чтобы газопровод «Северный поток-2» не был построен. Более того, глава государства уверен, что этот проект не будет реализован. Об этом он заявил на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

«Я считаю, что «Северный поток — 2» не сильно повлияет на украинскую экономику. Ведь его не будет. Я уверен, что общими усилиями мы сумеем его остановить», — сказал Порошенко.

Он утверждает, что строительство газопровода в обход Украины – проект политический, не имеющий никакой экономической предпосылки. При этом президент отметил, что «Северны поток-2» «пытается забрать из Украины почти три миллиарда долларов» - нынешний оборонный бюджет республики.

«Вам понятно, зачем он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию, а чтобы Украину оставить без денег на финансирование обороны», — цитируют его выступление украинские СМИ.

Ранее сайт kp.ru писал, что 7 июня Швеция дала разрешение на прокладку в своей исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток-2». Согласованы три четверти маршрута газопровода: ранее строительство в своих водах одобрили Германия и Финляндия. Теперь компании Nord Stream 2 AG ожидает согласие от Дании.