2018-06-09T07:50:01+03:00
Политика

Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили несколько блюд традиционной китайской кухни

Российский лидер находится с государственным визитом в КНР, где в субботу примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества
Денис СУХОВ
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Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили несколько блюд традиционной китайской кухниПутин и Си Цзиньпин вместе приготовили несколько блюд традиционной китайской кухниФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин вместе приготовили и попробовали несколько блюд традиционной китайской кухни во время своей поездки в торговый город Тяньцзин.

Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в КНР с государственным визитом. После переговоров в Пекине, Путин и Си Цзиньпин отправились на скоростном поезде в Тяньцзин, где присутствовали на матче юношеских хоккейных сборных двух стран. Кроме того, главы государств вместе приготовили несколько местных деликатесов, в том числе знаменитые баоцзы гоубули, история которых насчитывает уже более 150 лет.

Баоцзы этого типа представляют собой маленькие пирожки с различной начинкой, приготовленные на пару и напоминающие русские пельмени. В Тяньцзине их делают из наполовину забродившего теста, складывая его в форме цветов хризантемы.

Также Путин и Си Цзиньпин попробовали фаршированные мясом и овощами тяньцзинские «блины» - традиционный завтрак во многих городах Китая.

В рамках своей поездки в Китай 9-10 июня Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в городе Циндао. О том как проходит визит главы российского государства в КНР подробнее читайте в материале специального корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова.

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