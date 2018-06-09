СЕГОДНЯ 08:33 2018-06-09T08:44:48+03:00

СК РФ: Полиция задержала маньяка, напавшего с ножом на 11-летнюю девочку в Москве Фото: Архив "КП"

Злоумышленник подкараулил ребенка у входа в подъезд, после чего хладнокровно нанес ей удар ножом в область шеи

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Благодаря совместной работе следователей Главного управления Следственного комитета РФ и сотрудников уголовного розыска был задержан мужчина 1975 года рождения, ранее напавший на 11-летнюю девочку в Москве.

Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Напомним, днем 8 июня вооруженный ножом злоумышленник напал на ребенка в одном из жилых домов по 4 Очаковскому переулку Москвы. Школьница возвращалась домой после прогулки, когда за ней в подъезд проник незнакомый мужчина и нанес ребенку проникающее ножевое ранение. Мотивы нападения пока остаются неизвестными.

Состояние пострадавшего ребенка оценивается как стабильно-тяжелое

Отмечается, что нападавший имеет несколько судимостей за совершение ряда особо тяжких преступлений. Правоохранители задержали его в автобусе, на котором маньяк отправился в Нижний Новгород. При этом была установлена его личность, а также изъят нож, которым он ударил девочку.

«В настоящее время следователи выполняют с подозреваемым неотложные следственные действия, в ходе которых будет установлена картина произошедшего, а также мотивы, побудившие его напасть на ребёнка», - говорится в сообщении ведомства.