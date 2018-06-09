Улюкаев начал отбывать срок в колонии строгого режима в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:30 2018-06-09T10:30:12+03:00

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Осужденный за получение взятки экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев уже начал отбывать срок в колонии строгого режима в Тверской области. Об этом сообщила в субботу зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, ФСИН не может раскрыть информацию о месте нахождения Улюкаева даже правозащитным организациям.

«Однако от других осужденных мы узнали, что Улюкаев находится в колонии №1 Тверской области. Это колония строгого режима, однако в ней мало рецидивистов. Больше именно «первоходок», - цитирует Меркачеву РИА Новости.

Она добавила, что в настоящее время Улюкаев находится на карантине, но скоро экс-министра переведут в обычную камеру.

Ранее источники «Комсомольской правды» также подтвердили, что Улюкаев будет отбывать наказание в Исправительной колонии №1 «Большие перемерки» в Тверской области.

Напомним, в середине апреля Мосгорсуд приговорил Улюкаева к восьми годам строгого режима и 130-миллионному штрафу, признав виновным в получение взятки. При этом для бывшего главы Минэкономразвития исключили наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения.