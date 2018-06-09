2018-06-09T10:30:12+03:00
Общество

Улюкаев начал отбывать срок в колонии строгого режима в Тверской области

Экс-министр экономразвития приговорен к восьми годам заключения за получение взятки
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Улюкаев начал отбывать срок в колонии строгого режима в Тверской областиУлюкаев начал отбывать срок в колонии строгого режима в Тверской областиФото: Александр БОЙКО
Изменить размер текста:

Осужденный за получение взятки экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев уже начал отбывать срок в колонии строгого режима в Тверской области. Об этом сообщила в субботу зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, ФСИН не может раскрыть информацию о месте нахождения Улюкаева даже правозащитным организациям.

«Однако от других осужденных мы узнали, что Улюкаев находится в колонии №1 Тверской области. Это колония строгого режима, однако в ней мало рецидивистов. Больше именно «первоходок», - цитирует Меркачеву РИА Новости.

Она добавила, что в настоящее время Улюкаев находится на карантине, но скоро экс-министра переведут в обычную камеру.

Ранее источники «Комсомольской правды» также подтвердили, что Улюкаев будет отбывать наказание в Исправительной колонии №1 «Большие перемерки» в Тверской области.

Напомним, в середине апреля Мосгорсуд приговорил Улюкаева к восьми годам строгого режима и 130-миллионному штрафу, признав виновным в получение взятки. При этом для бывшего главы Минэкономразвития исключили наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения.

Еще больше материалов по теме: «Алексей Улюкаев задержан по подозрению в получении взятки»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МВД оповестило иностранцев о правилах поведения на ЧМ-2018
Путин на встрече с Мирзиеевым подтвердил планы посетить Узбекистан этой осенью
Минэкономразвития урежет перечень предоставляемых МФЦ госуслуг
Опубликован рейтинг самых загрязненных городов мира
Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню из 200-летнего алтайского кедра
В России расширят календарь прививок
Американские инженеры собрали мощнейший в мире суперкомпьютер Summit
Сирийские беженцы из зоны ответственности западной коалиции просят Дамаск о помощи
СК РФ: Полиция задержала маньяка, напавшего с ножом на 11-летнюю девочку в Москве
Осужденному за шпионаж в пользу Китая экс-сотруднику ЦРУ грозит пожизненное заключение
Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили несколько блюд традиционной китайской кухни
Погода в Москве 9 июня: Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь
В новому учебному году список учебников для школ сократится на 30%
Генсек ООН встретится с Путиным во время посещения ЧМ-2018
Минобороны изменит правила призыва в армию
Китайские хакеры взломали сеть разработчика оружия для подлодок США
Глава МИД Канады: Вопрос о возвращении России в клуб не поднимался на саммите G7
В ЕФЖ потребовали от Киева прекратить преследования журналистов на Украине
США будут разрабатывать оружие для борьбы с «российской угрозой»
В МВД опровергли информацию об уничтожении архивов по репрессиям
Экс-генерал ФСБ попросил вернуть $2 млн из дела Улюкаева
Меркель выступила против присоединения России к G7
Королеве Елизавете II сделали операцию по удалению катаракты
Путин выступил с видеообращением перед открытием Чемпионата мира по футболу-2018