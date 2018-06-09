2018-06-09T11:37:34+03:00
В мире

Роспотребнадзор распространил предупреждение о вспышке бактериальной инфекции во Франции

Четырнадцать детей были госпитализированы с подозрением на острую инфекцию после употребления в пищу сыра реблошон из непастеризованного коровьего молока
Денис СУХОВ
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Четырнадцать детей были госпитализированы с подозрением на острую инфекцию после употребления в пищу сыра реблошон из непастеризованного коровьего молокаЧетырнадцать детей были госпитализированы с подозрением на острую инфекцию после употребления в пищу сыра реблошон из непастеризованного коровьего молока
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Роспотребнадзор распространил предупреждение о вспышке бактериальной инфекции во Франции, причиной которой мог стать сыр реблошон. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

«14 детей госпитализированы с подозрением на инфекцию, вызванную кишечной палочкой (Е.coli 026) после употребления в пищу сыра реблошон из коровьего молока 45% жирности, не прошедшего пастеризацию», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что один госпитализированный ребенок впоследствии умер, остальные находятся под наблюдением медиков.

«Окончательных выводов о том, что причиной заболевания детей является употребление в пищу сыра реблошон, нет, однако населению не рекомендовано давать детям сырое молоко и сыры, не прошедшие дополнительную обработку», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве настоятельно рекомендовали россиянам учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал предупреждение о вспышках опасных инфекционных и вирусных заболеваний в различных частях мира.

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