2018-06-09T10:09:05+03:00
Политика

Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню из 200-летнего алтайского кедра

Китайской стороне осталось выбрать место, куда баню установят специалисты из России
Денис СУХОВ
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ФОТО Михаил Метцель/ТАССФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин, находящийся в Китае с государственным визитом, подарил председателю КНР Си Цзиньпину настоящую русскую баню из 200-летнего алтайского кедра.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отметив, что обмен подарками состоялся накануне вечером.

«Китайская сторона выберет место и наши специалисты ее установят», - рассказал Песков журналистам.

Он также уточнил, что баня выполнена из 200-летнего алтайского кедра. Во время обмена подарками китайскому лидеру представили соответствующий эскиз и спил дерева, по которому можно оценить объем бревна.

Перед свои визитом в Китай Путин отказался раскрыть прессе, какой подарок приготовил для Си Цзиньпина, предпочитая оставить сюрприз в тайне.

«Что же это будет за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу ему (председателю КНР) в подарок? Пусть это будет пока тайной», - заявил президент в интервью Медиакорпорации Китая.

Как сообщал сайт «КП», в ходе визита в Китай в 2016 году Путин подарил председателю КНР ящик мороженого.

«Председатель Си Цзиньпин упомянул, что он любит российское мороженое, поэтому я и привез ему в подарок. Мы с ним обмениваемся некоторыми мелочами», - пояснил свой выбор российский лидер.

Напомним, в пятницу Владимир Путин прибыл в Пекин, где провел переговоры с Си Цзиньпином, после чего лидеры отправились в портовый город Тяньцзин, где наблюдали за матчем юношеских хоккейных сборных двух стран.

В рамках своей поездки в КНР 9-10 июня Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в городе Циндао. О том как проходит визит главы российского государства в Китай подробнее читайте в материале специального корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова.

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