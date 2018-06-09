Президент УЕФА: Россия достойно проведет Чемпионат мира по футболу-2018

СЕГОДНЯ 12:53 2018-06-09T12:53:55+03:00

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Начинающийся через несколько дней в России Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет на самом высшем уровне, а его матчи доставят истинное наслаждения всем почитателям этого самого популярного на планете вида спорта. Так прокомментировал готовность страны-хозяйки к предстоящему мундиалю президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин.

«Россия готова принять чемпионат мира. Уверен, что страна на высочайшем уровне организует праздник для всех болельщиков, которые приедут на турнир. Я думаю, что это будет успешный чемпионат мира, который запомнится на долгие годы», — заявил Чеферин.

Президент УЕФА поблагодарил оргкомитет ЧМ-2018 за блестяще проведенную работу и выразил уверенность, что предстоящий турнир дополнительно популяризирует игру в России и стимулирует подрастающее поколение на новые спортивные достижения, сообщает ТАСС.

Ранее Россию за успешную подготовку к ЧМ-2018 поблагодарил глава ФИФА Джанни Инфантино. По его словам все 11 стадионов и соответствующая инфраструктура на 100% готовы к проведению главного футбольного турнира планеты.

ЧМ-2018 по футболу пройдет в России в 11 городах. За звание лучшей команды поборются сборные 32 стран мира. Откроется мундиаль в Москве 14 июня матчем Россия - Саудовская Аравия.