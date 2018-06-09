2018-06-09T13:51:57+03:00
Политика

США перебросили на Украину самолеты для заправки своих стратегических бомбардировщиков

Во Львовской области пройдут американо-украинские военные учения
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС СШАСтратегический бомбардировщик B-1B Lancer ВВС СШАФото: REUTERS
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Пентагон перебросил на Украину самолёты для заправки своих стратегических бомбардировщиков, которые примут участие в американо-украинских двухнедельных военных учениях во Львовской области.

Авиатехника была переброшена с нескольких американских авиабаз: McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Калифорния, США), базы Национальной гвардии США в Иллинойсе, а также с военной базы RAF Mildenhall в Великобритании.

Как пишут украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу ВС США в Европе и Африке, во Львов прилетели четыре самолёта-заправщика КС-135 Stratotanker ВВС США. На борту находятся порядка 150 человек. Среди которых летные экипажи и обслуживающий персонал.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили о скором снятии всех ограничений на ввоз в страну оружия и иностранной военной техники, в том числе для частных структур. Глава ведомства Александр Турчинов пояснил, что это делается для укрепления обороноспособности страны.

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