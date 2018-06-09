2018-06-09T14:49:11+03:00
Происшествия

Авария с экскурсионным микроавтобусом в Грузии: погибли четыре человека

Сообщается, что в салоне транспортного средства находились школьники, которые получили различные травмы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
По последним данным, жертвами ДТП стали четыре человекаПо последним данным, жертвами ДТП стали четыре человекаФото: Наталья ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

Серьезная авария с экскурсионным микроавтобусом в Грузии унесла жизни по меньшей мере четырех человек - трех женщин и одного ребенка. По данным министерства здравоохранения страны, еще 21 пассажир получил травмы. Среди пострадавших числятся 12 детей.

Трагический инцидент произошел утров в субботу, 9 июня. Сообщается, что автобус вез школьников из Тбилиси на экскурсию в Кахетии, однако в какой-то момент сорвался в пропасть в районе Гомборского перевала.

Очевидцы аварии попытались оказать пострадавшим первую помощь, но медики оперативно прибыли на место происшествия, после чего толпа людей была оттеснена на дорогу. Источники сообщают, что дети и их родители ехали друг за другом в разных микроавтобусах.

В районе Гомборского перевала образовалась серьезная пробка в обе стороны Фото: Наталья ТАРАСОВА

В районе Гомборского перевала образовалась серьезная пробка в обе стороныФото: Наталья ТАРАСОВА

На данный момент министерство внутренних дел Грузии уже возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть двух и более человек. Выясняются обстоятельства случившегося. По предварительным данным, водитель просто не справился с управлением, передает "Интерфакс".

Между тем, на дороге в районе места происшествия образовалась серьезная пробка в обе стороны. Водители не могли сдвинуться с места на протяжении двух часов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце марта этого года туристический автобус сорвался в овраг на Филиппинах. Несколько десятков человек погибли на месте, еще столько же были доставлены в больницу с травмами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Ким Чен Ын привезет с собой на встречу с Трампом самолет продуктов
В конгрессе США представили проект резолюции о признании голодомора геноцидом украинцев
Прощание с Игорем Ляхом состоится 11 июня в Подмосковье
В правительство внесен законопроект о снижении акцизов на топливо
Трамп и Ким Чен Ын прилетят в Сингапур уже 10 июня
Экс-главред российского Forbes обжалует решение об увольнении в суде
Сергей Собянин предложил сделать выходным день открытия ЧМ-2018
Яхтсмена из Ярославля пригласили на престижнейшую мировую кругосветную регату Golden Globe Race 2018
Глава «Газпром нефти» предложил решение проблемы роста цен на бензин
Роспотребнадзор рассказал о странах опасных для посещения туристами
Первая встреча Ким Чен Ына и Синдзо Абэ может состояться в России
«Вернуть свои территории»: Захарченко назвал общие цели для Донецка и Луганска
Лавров рассказал, о чем будут говорить Трамп и Ким Чен Ын во время встречи
Главный редактор Forbes в России Николай Усков уволен со своего поста
Следственный комитет РФ возбудил дело по факту обстрела маршрутки в Донбассе
Путин провел телефонный разговор с Порошенко
Захарова прокомментировала слова британского посла о русофобах
Французский суд продлил арест Павленскому бессрочно
Василий Уткин будет комментировать матчи Чемпионата мира по футболу 2018 для Первого канала
Установлена личность советского летчика, выжившего в афганской войне
Путин рассказал, кто из губернаторов сможет претендовать на президентский пост
США перебросили на Украину самолеты для заправки своих стратегических бомбардировщиков