Авария с экскурсионным микроавтобусом в Грузии: погибли четыре человека

СЕГОДНЯ 14:40 2018-06-09T14:49:11+03:00

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Серьезная авария с экскурсионным микроавтобусом в Грузии унесла жизни по меньшей мере четырех человек - трех женщин и одного ребенка. По данным министерства здравоохранения страны, еще 21 пассажир получил травмы. Среди пострадавших числятся 12 детей.

Трагический инцидент произошел утров в субботу, 9 июня. Сообщается, что автобус вез школьников из Тбилиси на экскурсию в Кахетии, однако в какой-то момент сорвался в пропасть в районе Гомборского перевала.

Очевидцы аварии попытались оказать пострадавшим первую помощь, но медики оперативно прибыли на место происшествия, после чего толпа людей была оттеснена на дорогу. Источники сообщают, что дети и их родители ехали друг за другом в разных микроавтобусах.

В районе Гомборского перевала образовалась серьезная пробка в обе стороныФото: Наталья ТАРАСОВА

На данный момент министерство внутренних дел Грузии уже возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть двух и более человек. Выясняются обстоятельства случившегося. По предварительным данным, водитель просто не справился с управлением, передает "Интерфакс".

Между тем, на дороге в районе места происшествия образовалась серьезная пробка в обе стороны. Водители не могли сдвинуться с места на протяжении двух часов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце марта этого года туристический автобус сорвался в овраг на Филиппинах. Несколько десятков человек погибли на месте, еще столько же были доставлены в больницу с травмами.