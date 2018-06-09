Путин провел телефонный разговор с Порошенко

СЕГОДНЯ 15:15 2018-06-09T15:20:36+03:00

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Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко обсудили вопрос обмена политическими заключенными. Телефонный разговор глав государств состоялся в субботу, 9 июня. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, разговор состоялся", - сказал представитель Кремля.

Между тем, на сайте президента Украины также появилось сообщение о состоявшихся переговорах.

"Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья", - говорится в сообщении на сайте президента Украины

Уточняется, что политики договорились в ближайшее время устроить встречу уполномоченных по правам человека с обеих сторон с заключенными.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Киев уже передал Москве список из 23-х осужденных россиян, которых могут обменять на украинцев. Данным вопросом сейчас занимается специальная рабочая группа, между тем, решения будут приниматься на высшем уровне.