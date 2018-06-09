Ким Чен Ын привезет с собой на встречу с Трампом самолет продуктов

СЕГОДНЯ 17:50 2018-06-09T17:50:23+03:00

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибудет в Сингапур для встречи со своим американским коллегой, президентом США Дональдом Трампом утром 10 июня на спецсамолете Ил-76. Вместе с собой руководитель КНДР возьмет делегацию сопровождения, которая будет состоять из более чем 100 человек.

Как пишет местная The Straits Times, которая рассказывает о технических подробностях будущего визита северокорейца в Сингапур для встречи с Трампом, примечателен тот факт, что вместе с собой Ким захватит более двух тонн различных продуктов питания. Каторые по прибытию лайнера в сингапурский аэропорт Чанги будут ждать несколько грузовиков-рефрижераторов.

Кроме того, вместе «с бортом№1» в Сингапур прибудут несколько автомобилей класса люкс, которые войдут в состав кортежа руководителя КНДР. Журналисты издания высказывают предположение, что это могут быть авто премиальной линии Mercedes Benz. Сам же Ким, вероятнее всего, будет перемещаться на BMW 7-й серии, который уже находится в Сингапуре и ждет своего хозяина.

Издание дополняет, что уже известно каким маршрутом оба лидера будут двигаться на встречу друг к другу. Сообщается, что поедут Ким и Трамп с разных сторон. И их кортежи пересекутся только по прибытию на остров Сентоса.

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа пройдет в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Главы государств обсудят ряд чувствительных вопросов. Среди которых денуклеаризация Корейского полуострова, снятие Вашингтоном санкций с Пхеньяна, а также варианты заключения мирного договора КНДР и Южной Кореей.