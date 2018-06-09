Си Цзиньпин подарил Путину старинную арфу и статуэтку с его лицом

СЕГОДНЯ 18:29 2018-06-09T18:29:21+03:00

Гуцинь и глиняная фигурка были вручены российскому лидеру во время его визита в Китай

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Председатель Китая Си Цзиньпин подарил президенту РФ Владимиру Путину старинную арфу гуцинь, которая считается самым древним щипковым инструментом в стране, и традиционную глиняную куклу "нижэньчжан" с лицом российского лидера. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел республики.

Уточняется, что подарки были вручены Владимиру Владимировичу в субботу, 9 июня, во время его государственная визита в КНР, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сам президент РФ прибыл в республику не с пустыми руками. Он привез Си Цзиньпину эскиз настоящей русской бани и спил 200-летнего алтайского кедра, из которого она построена. Как только китайский председатель выберет место для установки сооружения, российская сторона тут же доставит подарок.

Напомним, что в 2016 году в ходе визита в КНР Путин подарил своему коллеге ящик мороженого.