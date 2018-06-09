2018-06-09T21:18:09+03:00
Общество

Пуговка из "Папиных дочек" выложила фотографию с округлившимся животом

В соцсетях вновь гуляют слухи о том, что 16-летняя Екатерина Старшова может быть беременна
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Екатерина СтаршоваЕкатерина СтаршоваФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Сыгравшая Пуговку из сериала "Папины дочки" Екатерина Старшова продолжает волновать умы своих поклонников. В этот раз 16-летняя актриса выложила в социальные сети фотографию, на которой ее живот выглядит явно округлившимся, и дополнила снимок неоднозначным комментарием.

"Ждите новый выпуск телепрограммы "Беременна в 16", - написала девушка в своем Instagram.

В конце фразы она поставила смеющийся смайлик, поэтому можно предположить, что актриса всего лишь пошутила. Об этом же свидетельствуют и фотографии, опубликованные в ее аккаунте несколько дней назад. На них Катя все такая же стройная.

ekaterina_starshovaekaterina_starshova
Ждите новый выпуск телепрограммы Беременна в 16
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Стоит напомнить, что в начале 2018 года уже ходили слухи о том, что юная актриса может быть беременна. Началось все с того, что прошлым летом она отправилась отдыхать в Испанию вместе со своим молодым человеком. Тогда СМИ предложили, что не за горами и свадьба звезды "Папиных дочек", а также пополнение в семействе.

Вмешаться в ситуацию пришлось маме Кати, которая напомнила, что ее дочь все еще несовершеннолетняя и сейчас все свое время уделяет поступлению в медицинский вуз и фигурному катанию, передает сайт kp.ru.

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