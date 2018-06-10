Трамп заявил, что США не подпишут итоговое коммюнике G7

СЕГОДНЯ 04:19 2018-06-10T04:19:45+03:00

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Заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что все страны G7 одобрили итоговое коммюнике саммита не соответствует действительности. Президент США Дональд Трамп в субботу обвинил канадского лидера во лжи, назвав его высказывания непорядочными.

Глава белого дома отметил, что Трюдо во время совместных заседаний и двусторонних переговоров вел себя «кротко и мягко», а пресс-конференцию дал только после того, как президент США покинул саммит.

«Он сказал, что «американские тарифы оскорбительны», и он «не позволит помыкать собой». Очень нечестно и слабо. Наши тарифы в ответ на его 270% на молочные продукты!», - написал Трамп своем Twitter.

Президент сообщил, что решил не оставлять без ответа канадские пошлины и не собирается одорять итоговый документ саммита «Большой семерки»

«Основываясь на ложных заявлениях Джастина на его пресс-конференции и том факте, что Канада устанавливает масштабные пошлины в отношении американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил представителям США не одобрять коммюнике, поскольку мы рассматриваем пошлины на автомобили, наводнившие рынок США!» - сообщил он.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Трюдо, как глава страны-председателя на саммите G7 на итоговой пресс-конференции объявил, что все лидеры «семерки» одобрили совместное коммюнике и оно выражает позицию всех стран.