2018-06-10T08:43:36+03:00
Политика

Гоша Куценко попал в базу данных сайта "Миротворец"

Родившийся на Украине актер теперь является врагом этой страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Актер Гоша КуценкоАктер Гоша КуценкоФото: Евгения ГУСЕВА
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Заслуженный артист России, актер Гоша Куценко попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". Его обвинили в попытке проникновения на территорию Крыма и в участии в "пропагандистских" мероприятиях "страны-агрессора".

Кроме того, как сообщает "СТРАНА.ua" со ссылкой на "Миротворца", актер якобы пытался "легализовать аннексию" полуострова. Так, он неоднократно снимался в фильмах на территории Крыма, который Киев продолжает считать своим, несмотря на проведенный в 2014 году референдум.

Стоит отметить, что Гоша Куценко родился и вырос на Украине. После окончания средней школы во Львове, он переехал в Москву.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в "черном списке" скандального сайта находятся уже множество российских звезд. Так, например, в конце марта в эту базу данных попал популярный актер, продюсер и юморист Сергей Слепаков.

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