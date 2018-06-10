Путин позитивно оценивает предстоящий саммит США-КНДР
Россия позитивно оценивает и приветствует проведение двустороннего саммита США-КНДР. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе.
"Позитивно оцениваем настрой Пхеньяна, Сеула и Вашингтона на комплексное разрешение кризиса через диалог и переговоры в русле предложенной Россией и Китаем дорожной карты по урегулированию", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что ситуация на Корейском полуострове оказывает влияние на безопасность пространства стран-членов ШОС, поэтому в дальнейшем организация готова оказывать содействие нормализации обстановки в регионе, передает ТАСС.
Напомним, что во вторник, 12 июня, в отеле Capella на сингапурском острове Сентоса состоится первая встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Главы государств планируют обсудить налаживание двусторонних отношений, денуклеаризацию Корейского полуострова и отмену санкций в отношении Пхеньяна.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по неподтвержденным данным, северокорейский лидер уже прибыл в Сингапур. Между тем, Трамп также вылетел на место встречи в субботу вечером.