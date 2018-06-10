2018-06-10T09:35:19+03:00
Политика

Путин позитивно оценивает предстоящий саммит США-КНДР

Президент России указал на то, что в дальнейшем ШОС продолжит оказывать поддержку нормализации обстановки на Корейском полуострове
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Россия позитивно оценивает и приветствует проведение двустороннего саммита США-КНДР. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе.

"Позитивно оцениваем настрой Пхеньяна, Сеула и Вашингтона на комплексное разрешение кризиса через диалог и переговоры в русле предложенной Россией и Китаем дорожной карты по урегулированию", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что ситуация на Корейском полуострове оказывает влияние на безопасность пространства стран-членов ШОС, поэтому в дальнейшем организация готова оказывать содействие нормализации обстановки в регионе, передает ТАСС.

Напомним, что во вторник, 12 июня, в отеле Capella на сингапурском острове Сентоса состоится первая встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Главы государств планируют обсудить налаживание двусторонних отношений, денуклеаризацию Корейского полуострова и отмену санкций в отношении Пхеньяна.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по неподтвержденным данным, северокорейский лидер уже прибыл в Сингапур. Между тем, Трамп также вылетел на место встречи в субботу вечером.

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