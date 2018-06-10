2018-06-10T11:11:36+03:00
Общество

Поэт Андрей Дементьев экстренно доставлен в больницу

По предварительным данным, причиной госпитализации стали осложнения воспалительного заболевания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Поэт Андрей Дементьев в КремлеПоэт Андрей Дементьев в Кремле
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Известный русский поэт Андрей Дементьев был экстренно госпитализирован. В настоящий момент он находится в одной из московских больниц.

По предварительным данным, ухудшение состояния здоровья 89-летнего мужчины связано с осложнениями воспалительного заболевания, передает Пятый канал.

Андрей Дементьев является одним из самых видных советских поэтов второй половины XX века. На протяжении более десяти лет он возглавлял журнал "Юность", а после стал почетным членом Российской академии художеств. В его честь в Твери был открыт первый в России Дом поэзии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что свой последний юбилей Дементьев отметил концертом в зале Кремлевского дворца. В мероприятии принимали участие такие артисты, как Николай Басков, Лев Лещенко, Лариса Долина, Ренат Ибрагимов, Валентин Гафт и арт-группа "Хор Турецкого".

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