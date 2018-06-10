"Доел суп и поехал убивать": Несостоявшийся киллер рассказал о покушении на Бабченко

СЕГОДНЯ 13:29 2018-06-10T13:29:53+03:00

Бывший священник Алексей Цымбалюк со смехом вспоминает, как журналист лежал в луже "крови" в ожидании скорой помощи

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Разочаровавшийся в церкви бывший священник, член запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор" Алексей Цымбалюк рассказал подробности несостоявшегося убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, совершение которого было поручено именно ему.

По словам участника так называемого АТО, предполагаемый организатор покушения Борис Герман вышел на него еще в начале апреле. Они несколько раз встречались и постоянно обговаривали детали задуманного преступления, однако обо всем этом уже знали сотрудники Службы безопасности Украины. Цымбалюк сразу рассказал правоохранителям о поступившем заказе и дальше они уже работали сообща.

В конце мая силовики познакомили "киллера" с его потенциальной жертвой, а через несколько дней настал тот самый момент "икс".

"Я доел суп, вызвал такси и поехал убивать", - цитирует телеканал BBC бывшего монаха.

Рассказывая все это, несостоявшийся убийца постоянно улыбался и хихикал.

"Он (Бабченко) лежал на полу в луже крови в ожидании приезда скорой. Я пожелал ему крепкого здоровья, а он попросил, чтобы я его не смешил", - добавил Цымбалюк.

После завершения данного этапа инсценировки мужчина направился на конспиративную квартиру, где смотрел новости и списывался с организатором. Они договорились встретиться на следующее утро, но Германа задержали до этого.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский бизнесмен продолжает отрицать контакты с Цымбалюком и какую-либо причастность к случившемуся.