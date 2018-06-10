2018-06-10T14:07:55+03:00
В мире

Опубликовано видео проезда кортежа Ким Чен Ына в Сингапуре

Лидер КНДР выехал из аэропорта на черном лимузине [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лимузин Ким Чен ЫнаЛимузин Ким Чен ЫнаФото: REUTERS
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Кортеж северокорейского лидера Ким Чен Ына, который прибыл в Сингапур в воскресенье, 10 июня, попал на видео. На кадрах, размещенных в интернете, видно, как колонна автомобилей въезжает на территорию отеля.

Первыми за ворота попадают члены сопровождения на мотоциклах и несколько минивенов с выглядывающими из люков операторами и фотографами. После следует сам черный лимузин с флагами на капоте, в которой, вероятнее всего, и находится глава КНДР. Замыкают колонну микроавтобусы и автомобиль экстренных служб.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во вторник, 12 июня, на острове Сентоса состоится саммит США-КНДР, в рамках которого состоится встреча Ким Чен Ына и его американского коллеги Дональда Трампа.

Сам президент Соединенных Штатов уже также вылетел в Сингапур из Канады. Ранним утром его самолету пришлось приземлиться на Крите для дозаправки.

Видео кортежа Ким Чен Ына в Сингапуре.

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