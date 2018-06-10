Советник Трампа назвал «ударом в спину» США комментарии Трюдо после G7

СЕГОДНЯ 20:39 2018-06-10T20:40:31+03:00

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Глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу назвал "ударом в спину" США заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо по окончании саммита G7. По его словам, из-за этого американский лидер Дональд Трамп решил не одобрять итоговое коммюнике.

Напомним, накануне Трамп заявил, что дал распоряжение своим представителям не поддерживать итоговое коммюнике саммита «Большой семерки» в Канаде. По его словам, это связано с "ложными заявлениями" Трюдо на пресс-конференции по итогам мероприятия.

"Он действительно нанес нам удар в спину", - сказал Кадлоу в интервью телеканалу CNN, имея в виду Трюдо.

Заявление канадского премьера на пресс-конференции советник американского президента назвал "политическими трюком", нацеленным на внутреннюю аудиторию.

"Президент Трамп участвовал в процессе добросовестно...Затем он садится на самолет, улетает, и Трюдо начинает критиковать его на пресс-конференции. Извините, но это предательство", - подытожил Кадлоу.