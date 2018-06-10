2018-06-10T21:24:41+03:00
Политика

Актер Пашинин рассказал, ради чего воюет в Донбассе

Он отметил, что не занимается построением национального государства на Украине
Екатерина БОЛГОВА
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Анатолий ПашининАнатолий ПашининФото: скриншот видео
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Актер Анатолий Пашинин объяснил, зачем он воюет в Донбассе. Он отметил, что не занимается построением национального государства на Украине, так как эта деятельность подходит для "молодых парней по 19, по 21 году".

"А я могу только одно сделать — расчистить им будущее", — сказа Пашинин в интервью телеканалу НТВ.

Напомним, звезда фильмов "Адмирал", "Мы из будущего" и "Грозовые ворота" Анатолий Пашинин в 2014 году переехал в Запорожье, где выступал в поддержку Евромайдана и за "тотальную войну" в Донбассе.

В августе прошлого года он вступил в добровольческий батальон, созданный на основе "Правого сектора" (террористическая организация, запрещенная на территории России). Пашинин заявил, что вступил в восьмой батальон и "ловит кайф" от участия в боевых действиях. При этом актер остается российским гражданином, но возвращаться в страну не собирается.

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