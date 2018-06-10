Песков: Путин на следующей неделе встретится с Пашиняном

СЕГОДНЯ 22:20 2018-06-10T22:20:44+03:00

Премьер-министр Армении приедет в Россию на чемпионат мира по футболу

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На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет встречу с главой правительства Армении Николом Пашиняном, который собирается прибыть в Москву на чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в воскресенье, 10 июня.

"Да. Ждем на футбол", — сказал Песков журналистам.

Напомним, ранее в воскресенье пресс-секретарь армянского премьера Арман Егоян заявил, что Пашинян на следующей неделе отправится в российскую столицу. Поездка организована в рамках стартующего 14 июня в России чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 города. В первый день турнира пройдет игра между сборными России и Саудовской Аравии на столичном стадионе "Лужники".