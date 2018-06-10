Меркель заявила о возможной поездке в Россию на ЧМ-2018

10 Июнь 23:38 2018-06-10T23:38:21+03:00

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В воскресенье, 10 июня, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что может поехать в Россию на чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018), который пройдет в нашей стране с 14 июня по 15 июля. Кроме того, как выяснилось, в ходе этого возможного визита глава немецкого правительства не исключает и проведения политических переговоров.

Как подчеркнула политик, подобные поездки не нарушают ее принципов. «Это может быть полезным», - добавила Меркель в эфире телеканала АRD.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее ФРГ наотрез отказалась бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. С таким заявлением выступил президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель. При этом он заметил, что страны, призывающие к бойкоту мундиаля под различными надуманными политическими предлогами, поступают безответственно к своим болельщикам.