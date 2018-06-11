СЕГОДНЯ 04:23 2018-06-11T04:23:55+03:00

Япония потребовала от США принять меры в связи с крушением F-15 у Окинавы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Между тем стало известно, что пилот разбившегося истребителя получил тяжелые увечья

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Министерство обороны Японии отреагировало на крушение американского истребителя F-15 близ острова Окинава. Как заявил журналистам глава военного ведомства Страны восходящего солнца Ицунори Онодэра, в связи с инцидентом Токио потребовало от Вашингтона исключения повторения подобного в будущем.

«Министерство обороны требует неукоснительного соблюдения норм безопасности и мер по предотвращению дальнейших инцидентов», - цитирует Онодэру агентство Kyodo.

Стоит отметить, что после ЧП с военным самолетом США заместитель губернатора Окинавы Моритакэ Томикава признался, что в связи с инцидентом не испытывает «ничего, кроме гнева».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 10 июня, истребитель военно-воздушных сил (ВВС) США F-15 потерпел крушение у берегов Японии. Он упал в море в 80-ти километрах от города Наха, расположенного на острове Окинава.

А вскоре после этого стала известна и судьба пилота. Как выяснилось, он успел катапультироваться и был спасен японскими силами самообороны. Однако, по данным местных СМИ, летчик получил тяжелые увечья: у него перелом ноги и сильные ушибы.