2018-06-11T08:56:55+03:00
Происшествия

При взрыве на газопроводе в Китае пострадали около 24 человек

Причиной ночного инцидента стала утечка "голубого топлива"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Поисково-спасательная операция продолжаетсяПоисково-спасательная операция продолжаетсяФото: REUTERS
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Мощный взрыв прогремел на газопроводе PetroChina Китайской национальной нефтегазовой корпорации, расположенном в пределах поселка Шацзы уезда Цинлун провинции Гуйчжоу. По данным разных СМИ, в результате инцидента пострадали от 9 до 24 человек.

В местном администрации подчеркнули, что взрыв прогремел в воскресенье, 10 июня, примерно в 23:20 по местному времени. По предварительным данным, на шацзыском участке трубопровода произошла утечка газа.

Газопровод автоматически был перекрыт сразу же после инцидента. На самом предприятии начался пожар. Полностью ликвидировать возгорание удалось только в 2:30 понедельника.

Как сообщает агентство "Синьхуа", в результате взрыва серьезные травмы получили девять человек. Между тем, по данным сайта ThePaper.cn, число пострадавших составляет не менее 24 человек. Большинство из них находятся в тяжелом состоянии, еще пятеро в крайне тяжелом и трое в критическом.

Поисково-спасательная операция продолжается, поэтому данная цифра еще может увеличиться.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, еще более мощный взрыв произошел в конце прошлого года на газораспределительной станции в австрийской коммуне Баумгартен. Тогда один работник хаба погиб, десятки получили ожоги и ранения. Причиной трагедии стала техническая неисправность систем.

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