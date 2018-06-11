"Чуть раньше срока": Власти Сингапура подарили Трампу праздничный торт

СЕГОДНЯ 11:39 2018-06-11T11:39:05+03:00

В четверг, 14 июня, президент США будет отмечать свой 72-ой день рождения

Изменить размер текста: A A

Власти Сингапура решили немного опередить события и подарили президенту США Дональду Трампу праздничный торт по случаю его предстоящего дня рождения. Американский лидер будет отмечать 72-летние лишь через три дня - в четверг, 14 июня.

"Отмечаем день рождения, чуть раньше срока", - написал в своем микроблоге Twitter министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.

Глава ведомства также опубликовал фотографию с совместного обеда Трампа и премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна, на которой запечатлен улыбающийся американский лидер и большой круглый торт, украшенный фруктами.

Совместный обед президента США и премьера СингапураФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Министр образования страны Он Е Кун, в свою очередь, дал более подробное представление о том, что именно политики ели. Так, на обед президенту, премьеру и другим участникам переговоров подали суп из лобстера, стейк и традиционный малайский десерт чендол. Фотография из-за стола появилась в Twitter Он Е Куна.

Напомним, что Трамп прибыл в Сингапур накануне проведения двустороннего саммита США-КНДР, в ходе которого должна состояться его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Ранее сайт kp.ru писал о том, это историческое событие пройдет во вторник, 12 июня, в отеле Capella на острове Сентоса. Глава КНДР уже также прибыл на Сингапур.