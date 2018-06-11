Компания Bethesda анонсировала The Elder Scrolls VI

СЕГОДНЯ 19:09 2018-06-11T19:09:55+03:00

В настоящее время игра находится в разработке

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На выставке Electronic Entertainment Expo 2018 американская компания Bethesda Softworks анонсировала шестую часть компьютерной игры The Elder Scrolls. Об этом сообщил руководитель студии Тодд Говард.

Отмечается, что в настоящее время игра еще находится в разработке. Известно, что выпуск новой части состоится после выхода Starfield, другие подробности не уточняются, передает The Guardian.

Elder Scrolls — серия компьютерных ролевых игр, объединенных общей вселенной. Первая часть Morrowind вышла в 2002 году, вторая Oblivion — в 2006 году, третья Skyrim — в 2011 году, а четвертая Online — в 2014 году. Игры получали награды "Лучшая игра года" от различных изданий.

Напомним, в мае 2018 года стало известно о разработке компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом объявил генеральный директор студии-разработчика Сергей Григорович. Выпуск ожидается в 2021 году.