Компания Bethesda анонсировала The Elder Scrolls VI
На выставке Electronic Entertainment Expo 2018 американская компания Bethesda Softworks анонсировала шестую часть компьютерной игры The Elder Scrolls. Об этом сообщил руководитель студии Тодд Говард.
Отмечается, что в настоящее время игра еще находится в разработке. Известно, что выпуск новой части состоится после выхода Starfield, другие подробности не уточняются, передает The Guardian.
Elder Scrolls — серия компьютерных ролевых игр, объединенных общей вселенной. Первая часть Morrowind вышла в 2002 году, вторая Oblivion — в 2006 году, третья Skyrim — в 2011 году, а четвертая Online — в 2014 году. Игры получали награды "Лучшая игра года" от различных изданий.
Напомним, в мае 2018 года стало известно о разработке компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом объявил генеральный директор студии-разработчика Сергей Григорович. Выпуск ожидается в 2021 году.
Bethesda анонсировала The Elder Scrolls VI.