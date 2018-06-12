2018-06-12T01:56:13+03:00
В мире

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Лидер КНДР пожелал главе нашего государства «успеха в ответственной работе по построению сильной страны»
Дарья ИВАШКИНА
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Северокорейский лидер Ким Чен ЫнСеверокорейский лидер Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил его с Днем России - государственным праздником, отмечаемым в нашей стране ежегодно 12 июня.

Так, в своем послании руководитель КНДР «выразил теплые поздравления в адрес президента и дружественного народа РФ по случаю национального праздника» и пожелал всем россиянам «благополучия и процветания», а главе нашего государства - «успеха в ответственной работе по построению сильной страны». При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что народ России уже «достиг успеха в построении сильной России под руководством своего президента».

Кроме того, глава Северной Кореи выразил надежду на то, что отношения Москвы и Пхеньяна станут еще крепче согласно «требованиям новой эры и в интересах народов обеих стран», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале этого года Ким Чен Ын объявил о завершении создания ядерных сил и намерении развивать диалог и сотрудничество с другими странами.

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