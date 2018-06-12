Госсекретарь США поздравил россиян с национальным праздником

СЕГОДНЯ 03:03 2018-06-12T03:03:11+03:00

По словам Майкла Помпео, в День России Вашингтон буквально «чувствует устремление граждан нашей страны к демократическим принципам всеобщей свободы»

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Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил россиян с национальным праздником - Днем России, который отмечается в нашей стране ежегодной 12 июня.

«От имени президента Соединенных Штатов (Дональда Трампа) и (всего) американского народа я поздравляю РФ и российский народ с Днем России», - говорится в письменном заявлении главы американского внешнеполитического ведомства. Также в нем отмечается, что в этот праздничный день Вашингтон «чувствует устремление граждан РФ к демократическим принципам всеобщей свободы, гражданским правам и верховенству закона».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее с национальным праздником нашу страну поздравил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он пожелал всем россиянам «благополучия и процветания», а нашему президенту Владимиру Путину - «успеха в ответственной работе по построению сильной страны».