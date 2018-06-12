2018-06-12T03:03:11+03:00
В мире

Госсекретарь США поздравил россиян с национальным праздником

По словам Майкла Помпео, в День России Вашингтон буквально «чувствует устремление граждан нашей страны к демократическим принципам всеобщей свободы»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил россиян с национальным праздником - Днем России, который отмечается в нашей стране ежегодной 12 июня.

«От имени президента Соединенных Штатов (Дональда Трампа) и (всего) американского народа я поздравляю РФ и российский народ с Днем России», - говорится в письменном заявлении главы американского внешнеполитического ведомства. Также в нем отмечается, что в этот праздничный день Вашингтон «чувствует устремление граждан РФ к демократическим принципам всеобщей свободы, гражданским правам и верховенству закона».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее с национальным праздником нашу страну поздравил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он пожелал всем россиянам «благополучия и процветания», а нашему президенту Владимиру Путину - «успеха в ответственной работе по построению сильной страны».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СМИ сообщили о предотвращении серии терактов в Мельбурне
В Сингапуре началась историческая встреча Трампа с Ким Чен Ыном
Белый дом: США, Южная Корея и Япония продолжат координировать действия по КНДР
Лавров и Климкин обсудили обмен заключенными
Трамп выехал из гостиницы на встречу с Ким Чен Ыном
В США подготовили законопроект, препятствующий возвращению России в G8
Лавров рассказал о позиции России по введению миротворцев ООН в Донбасс
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
Трамп рассказал о ходе встреч представителей США и КНДР
Франция и ФРГ заявили о готовности участвовать в разминировании в Донбассе
Лавров назвал министерскую встречу «нормандской четверки» очень полезной
В Берлине завершилась встреча глав МИД «нормандской четверки»
В Болгарии при крушении вертолета Ми-17 погибли два человека
НАТО пригласила наблюдателей от России на свои учения Trident Juncture - 2018
В Ирландии самолет совершил экстренную посадку из-за записки о бомбе
В ООН заявили о применении пыток на всей территории Украины
Авианосная группа США вернулась в Средиземное море для борьбы с ИГ*
СМИ сообщили о прогулке Ким Чен Ына по вечернему Сингапуру
У бровей канадского премьера появился свой аккаунт в Twitter
Пашинян считает, что в армяно-российских отношениях начался новый этап
В Берлине началась встреча глав МИД «нормандской четверки»