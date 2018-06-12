2018-06-12T05:28:54+03:00
В мире

Трамп заявил, что встреча тет-а-тет с Ким Чен Ыном прошла «очень-очень хорошо»

После этого в сингапурском отеле Capella начались переговоры делегаций США и КНДР в расширенном формате
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд Трамп (справа) и северокорейский лидер Ким Чен ЫнПрезидент США Дональд Трамп (справа) и северокорейский лидер Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет, присутствовать на которой разрешалось только переводчикам.

При этом выходя из библиотеки сингапурского отеля Capella, где и состоялась беседа двух лидеров, хозяин Белого дома объявил журналистам, что все прошло «очень-очень хорошо», пишет издание The Straits Times.

Кроме того, перед встречей делегаций США и КНДР в расширенном формате Трамп заявил, что нынешний саммит в Сингапуре поможет решить проблемы прошлых лет.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в настоящее время в Сингапуре проходит первый в истории саммит США - КНДР. Так, сначала лидеры двух стран провели переговоры сначала тет-а-тет, после чего к ним присоединились представители делегаций двух сторон.

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