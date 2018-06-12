2018-06-12T04:10:27+03:00
В мире

В Сингапуре началась историческая встреча Трампа с Ким Чен Ыном

Это первые переговоры на высшем уровне в истории американо-северокорейских отношений
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд Трамп (слева) и северокорейский лидер Ким Чен ЫнПрезидент США Дональд Трамп (слева) и северокорейский лидер Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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В сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса, начался первый в истории саммит США - КНДР. В самом начале встречи американский президент Дональда Трампа и северокорейский лидер Ким Чен Ын обменялись рукопожатием, после чего ушли на переговоры тет-а-тет.

Стоит отметить, что эти переговоры стали кульминацией пяти с лишним месяцев дипломатических усилий.

Так, как сообщал сайт kp.ru, еще в начале этого года глава КНДР объявил о завершении создания ядерных сил и намерении развивать диалог и сотрудничество с другими странами, а вскоре даже изъявил желание лично встретиться с Трампом.

Причем сначала хозяин Белого дома согласился на переговоры, однако затем начал сомневаться в их целесообразности и вскоре отменил встречу с Ким Чен Ыном. Произошло это 24 мая. Как объяснил Трамп, он принял такое решение «в связи с сильным гневом и открытой враждебностью КНДР» по отношению к вице-президенту США Майклу Пенсу. Дело в том, что незадолго до этого Пхеньян довольно резко отреагировал на слова Пенса, пригрозившего Северной Корее «ливийским сценарием».

Но спустя несколько дней американский лидер опять передумал. А 1 июня в он принял в Овальном кабинете Белого дома заведующего отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоля, который передал ему письмо от Ким Чен Ына. Именно после этой встречи Трамп подтвердил, что саммит США - КНДР все-таки состоится.

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