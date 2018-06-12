2018-06-12T10:08:18+03:00
Политика

Сенатор США заявил, что в России продолжает жить "советское зло"

Линдси Грэм предостерег американского лидера Дональда Трампа от возвращения к формату G8
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Возвращать Россию в G8 было бы ошибкой, считает Линдси ГрэмВозвращать Россию в G8 было бы ошибкой, считает Линдси ГрэмФото: REUTERS
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"Советское зло" продолжает жить в современной России. Такое мнение высказал американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, пытаясь предостеречь президента США Дональда Трампа от возвращения к формату G8.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава Соединенных Штатов предложил России вернуться за стол переговоров в рамках "Большой восьмерки". Он подчеркнул, что таким образом удастся ускорить разрешение ряда международных проблем.

"Это было бы ошибкой. Советский Союз, может, и развалился, но зло, которое он воплощает, живет и здравствует в путинской России. Он (президент РФ) не друг Соединенным Штатам. Он разрушает демократии повсюду и пытается это сделать у нас на заднем дворе", — сказал сенатор в эфире телеканала ABC News.

При этом он подчеркнул, что сохранять контакты с российской стороной просто необходимо.

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