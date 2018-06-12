Космонавт Артемьев поздравил соотечественников с Днем России с борта МКС

СЕГОДНЯ 12:30 2018-06-12T12:31:48+03:00

Он отметил огромный научно-технический потенциал нашей страны и ее готовность к техническим прорывам [видео]

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Космонавт-испытатель Роскосмоса Олег Артемьев поздравил своих соотечественников с Днем России прямо с борта Международной космической станции (МКС). Его послание было размещено на сайте ведомства во вторник, 12 мая.

"В этот день я хочу пожелать вам неизменного чувства гордости за нашу страну, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо нашей Родины. С Днем России!", — сказал космонавт.

Он подчеркнул, что нашей стране есть, чем гордиться. Так, например, на сегодняшний день Россия является одной из самых мощных космических держав с огромным научно-техническим потенциалом, накопленным за многие годы.

По мнению Артемьева, наша страна готова к новым прорывам и свершениям, а отмечаемый 12 июня праздник лишь предоставляет гражданам возможность сплотиться в единую нацию, объединенную чувством гордости и ответственности за Родину.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что поздравить россиян с национальным праздником уже успели лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын, а также королева Великобритании Елизавета II.