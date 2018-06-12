Елизавета II направила Путину поздравление с Днем России

СЕГОДНЯ 11:41 2018-06-12T11:42:16+03:00

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Королева Великобритании Елизавета II поздравила граждан нашей страны с национальным праздником - Днем России, который отмечается 12 июня. Сообщение Ее Величества была направлено в министерство иностранных дел РФ для последующей передачи президенту Владимиру Путину.

Текст послания опубликовало на своей официальной странице в Twitter британское посольство в Москве.

"Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника – Дня России. Королева Елизавета", - говорится в письме.

Послание опубликовано на странице посольства Британии в МосквеФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Напомним, что ранее россиян поздравил также госсекретарь США Майк Помпео, который произнес небольшую речь от имени лидера страны и всего американского народа. Также свои самые теплые пожелания в адрес Путина и всего нашего народа направил северокорейский глава Ким Чен Ын, передает сайт kp.ru.