2018-06-12T11:42:16+03:00
Политика

Елизавета II направила Путину поздравление с Днем России

Королева Великобритании пожелала жителям нашей страны всего наилучшего
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Королева Великобритании Елизавета IIКоролева Великобритании Елизавета IIФото: REUTERS
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Королева Великобритании Елизавета II поздравила граждан нашей страны с национальным праздником - Днем России, который отмечается 12 июня. Сообщение Ее Величества была направлено в министерство иностранных дел РФ для последующей передачи президенту Владимиру Путину.

Текст послания опубликовало на своей официальной странице в Twitter британское посольство в Москве.

"Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника – Дня России. Королева Елизавета", - говорится в письме.

Послание опубликовано на странице посольства Британии в Москве Фото: Twitter.com

Послание опубликовано на странице посольства Британии в МосквеФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Напомним, что ранее россиян поздравил также госсекретарь США Майк Помпео, который произнес небольшую речь от имени лидера страны и всего американского народа. Также свои самые теплые пожелания в адрес Путина и всего нашего народа направил северокорейский глава Ким Чен Ын, передает сайт kp.ru.

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