Следователи вновь допрашивают Нетаньяху по делу о коррупции

СЕГОДНЯ 15:07 2018-06-12T15:07:57+03:00

Премьер Израиля подозревается в подкупе телекомпании взамен на положительное освещение деятельности его правительства

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Сотрудники следственных органов Израиля вновь допрашивают премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Речь идет о коррупционном деле, которое получило название 4000.

По данным газеты Haaretz, во вторник, 12 июня, правоохранители прибыли в резиденцию главы правительства и приступили к следственным действиям. Подробностей состоявшегося разговора пока не поступало.

Напомним, что Нетаньяху подозревается в предоставлении поблажек телекоммуникационному гиганту "Безек" взамен на положительное освещение деятельности его правительства порталом Walla.

Изначально премьер проходил по данному делу в качестве свидетеля, но все изменилось в начале этого года, когда полиция арестовала его бывшего пресс-секретаря Нира Хефеца. Его участие в данном скандале правоохранителям удалось доказать.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в прошлом году Нетаньяху был также неоднократно допрошен по двум другим делам - 1000 и 2000. Они касаются неправильного оформления получения подарков от предпринимателей и предполагаемых попыток оказать влияние на редакционную политику газеты "Едиот ахронот".