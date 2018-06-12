Путин поздравил граждан страны с Днем России

СЕГОДНЯ 13:18 2018-06-12T13:18:15+03:00

Президент заявил, что этот праздник символизирует устремленное в будущее государство и величие его многовековой истории

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Во вторник, 12 июня, президент РФ Владимир Путин поздравил граждан нашей страны с национальным праздником - Днем России. Глава государства подчеркнул, что силу и славу нашей родины своим трудом и достижениями утверждают именно современники.

"Рад поздравить всех граждан нашей страны с Днем России. Этот праздник символизирует свободную, устремленную в будущее Россию, знаменует величие ее многовековой истории, победы и свершения многих поколений наших предков", - передает слова президента корреспондент "КП" Дмитрий Смирнов.

Выступая на церемонии вручения Государственных премий в Георгиевском зале Кремля, он отметил значимость происходящего события, которое стало уже настоящей традицией, ведь знаками лауреатов ежегодно награждаются лишь самые выдающиеся граждане России, получившие высокое признание своих заслуг перед Отечеством.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что поздравить россиян с национальным праздником решили также президент США Дональд Трамп, лидер КНДР Ким Чен Ын и британская королева Елизавета Вторая.

Также свои теплые пожелания соотечественникам направил космонавт Олег Артемьев, который на данный момент находится на борту МКС.