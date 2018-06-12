Эрдоган: Турция готова применять С-400 в случае необходимости

12 Июнь 23:04 2018-06-12T23:04:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова в случае необходимости применять российские зенитные ракетные системы С-400.

"Мы не просто купим С-400, а потом отвезем их на склад. В случае необходимости мы будем их использовать. Это оборонные системы, что мы будем без них делать? Что, мы опять должны положиться на США?" - сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция "на протяжении нескольких лет просила подобные системы" у США, но в ответ получала запрет со стороны Конгресса.

"Россия отреагировала на наши запросы довольно привлекательным предложением. Они сказали, что даже пойдут на совместное производство, также нам были предложены хорошие условия предоставления займа", - добавил турецкий лидер, сообщила газета Hürriyet.

Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили, что Анкара отвергла требование Вашингтона отказаться от покупки у Москвы ЗРС С-400.