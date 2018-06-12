Джордж Буш-старший стал первым экс-президентом США, дожившим до 94 лет

12 Июнь 23:15 2018-06-12T23:15:00+03:00

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Экс-президент Соединенных Штатов Джордж Буш-старший стал первым бывшим американским лидером, который дожил до 94 лет. Свой день рождения экс-президент отметил 12 июня.

Как сообщает CNN, праздник Буш-старший встретил в своем доме в городе Кеннебанкпорт, штат Мэн.

Напомним, 27 мая 2018 года Буш-старший в очередной раз попал в больницу. Как сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт, причиной госпитализации стало пониженное кровяное давление. В ноябре прошлого года Джордж Буш-старший был признан самым долгоживущим президентом в истории Соединенных Штатов.

В середине апреля 2018 года скончалась супруга Джорджа Буша-старшего. Бывшая первая леди Америки Барбара Пирс Буш умерла на 93 году жизни. По данным СМИ, она страдала от сердечной недостаточности и хронической болезни легких.