2018-06-12T23:15:00+03:00
В мире

Джордж Буш-старший стал первым экс-президентом США, дожившим до 94 лет

Свой день рождения бывший американский президент отметил 12 июня
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Экс-президент США Джордж Буш-старшийЭкс-президент США Джордж Буш-старшийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Экс-президент Соединенных Штатов Джордж Буш-старший стал первым бывшим американским лидером, который дожил до 94 лет. Свой день рождения экс-президент отметил 12 июня.

Как сообщает CNN, праздник Буш-старший встретил в своем доме в городе Кеннебанкпорт, штат Мэн.

Напомним, 27 мая 2018 года Буш-старший в очередной раз попал в больницу. Как сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт, причиной госпитализации стало пониженное кровяное давление. В ноябре прошлого года Джордж Буш-старший был признан самым долгоживущим президентом в истории Соединенных Штатов.

В середине апреля 2018 года скончалась супруга Джорджа Буша-старшего. Бывшая первая леди Америки Барбара Пирс Буш умерла на 93 году жизни. По данным СМИ, она страдала от сердечной недостаточности и хронической болезни легких.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Спецпрокурор Мюллер предложил схему защиты документов по «российскому делу»
Порошенко заявил о планах получать голубое топливо из Трансанатолийского газопровода
«Тучи сгущаются»: Глава МВФ предупредила об угрозах для мировой экономики
Эрдоган: Турция готова применять С-400 в случае необходимости
Внешний долг украинского банковского сектора приблизился к 6 миллиардам долларов
Больше 6 миллионов человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня России
Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса по всему миру
В Париже освободили захваченных заложников и задержали злоумышленника
Глава МВД Украины предложил отказаться от "Минска-2"
Скопье и Афины договорились об официальном наименовании Македонии
Боец ММА Джефф Монсон получил российский паспорт
В Турции запустили газопровод в обход России
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2018 году
Китайский рыбак выловил рыбу-голубя
В ЛНР заявили, что украинские силовики подводят технику к линии соприкосновения
В Париже неизвестный захватил заложников
Стала известна дата прощания с кардиохирургом Яковом Брандом
Климкин назвал поданный в суд ООН меморандум против РФ «подарком» в День России
В МИД России пообещали запомнить введение «праздничных» санкций США
Зятя короля Испании приговорили к пяти годам и 10 месяцам тюрьмы
При авиаударе коалиции США в Сирии погибли 12 человек
Путин в среду примет участие в заседании конгресса ФИФА
Путин вручил выдающимся деятелям Государственные премии за 2017 год