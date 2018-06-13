В США пятерых россиян обвинили в нарушении санкций

СЕГОДНЯ 01:33 2018-06-13T01:33:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 12 июня, министерство юстиции США обвинило пятерых россиян и трех сирийцев в нарушении экономических санкций, введенных американскими властями в отношении Сирии. Речь идет о пяти сотрудниках российской компании «Совфрахт», одном сирийце, представляющем интересы этого предприятия в арабской республике, и двух его соотечественниках, которые являются инспекторами в порту города Банияс.

Всем восьмерым вменяется в вину «сговор с целью обойти американские экономические санкции, в также осуществление валютных переводов в Сирию без разрешения Минфина США». Как уточнили в американском Минюсте, обвиняемые занимались поставками авиационного топлива в САР.

Отметим, Соединенные Штаты регулярно вводят новые торгово-экономические ограничения в отношении Сирии и России. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 11 июня Минфин США объявил об очередном расширении антироссийских санкций. Тогда Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении трех россиян, трех российских структур и двух связанных с одной из них фирм, базирующихся за рубежом.