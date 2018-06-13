В США пятерых россиян обвинили в нарушении санкций
Во вторник, 12 июня, министерство юстиции США обвинило пятерых россиян и трех сирийцев в нарушении экономических санкций, введенных американскими властями в отношении Сирии. Речь идет о пяти сотрудниках российской компании «Совфрахт», одном сирийце, представляющем интересы этого предприятия в арабской республике, и двух его соотечественниках, которые являются инспекторами в порту города Банияс.
Всем восьмерым вменяется в вину «сговор с целью обойти американские экономические санкции, в также осуществление валютных переводов в Сирию без разрешения Минфина США». Как уточнили в американском Минюсте, обвиняемые занимались поставками авиационного топлива в САР.
Отметим, Соединенные Штаты регулярно вводят новые торгово-экономические ограничения в отношении Сирии и России. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, 11 июня Минфин США объявил об очередном расширении антироссийских санкций. Тогда Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении трех россиян, трех российских структур и двух связанных с одной из них фирм, базирующихся за рубежом.
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