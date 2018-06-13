2018-06-13T02:53:29+03:00
В мире

«Проснись, отбитый»: Трамп ответил на оскорбления Роберта Де Ниро

Ранее актер нецензурно высказался об американском лидере на церемонии вручения театральной премии «Тони»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп объяснил слова актера Роберта Де Ниро, сказанные им в воскресенье вечером, 10 июня, на 72-й ежегодной церемонии вручения театральной премии «Тони». По его мнению, грубые высказывания двукратного лауреата премии «Оскар» в его адрес можно объяснить только сотрясением мозга, полученным от ударов настоящих боксеров в ходе съемок фильмов. При этом американский лидер назвал артиста «человеком с очень низким IQ».

«Я смотрел его вчера вечером и действительно верю, что у него сотрясение мозга. Я думаю, он не понимает, что экономика в лучшем состоянии, в каком когда-либо была, занятость на максимальном уровне, и многие компании вливают средства обратно в нашу страну. Проснись, отбитый!» - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на церемонии вручения театральной премии «Тони», которая транслировалась в прямом эфире, Роберт Де Ниро в очередной раз оскорбил главу Соединенных Штатов. Выйдя на сцену, он нецензурно высказался об американском лидере, после чего демонстративно поднял руки в воздух в ожидании оваций. Причем толпа действительно аплодировала ему стоя.

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