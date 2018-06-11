2018-06-11T09:26:18+03:00
Политика

Роберт Де Ниро прилюдно оскорбил Трампа и сорвал овации публики

Речь знаменитого актера на премии "Тони" запомнилась всем нецензурными высказываниями в адрес президента США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский актер Роберт Де Ниро на вручении премии "Тони"Американский актер Роберт Де Ниро на вручении премии "Тони"Фото: REUTERS
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Оскороносный голливудский актер Роберт Де Ниро в очередной раз оскорбил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Инцидент произошел в здании Радио Сити Мюзик-Холл, где вечером в воскресенье, 10 июня, прошло вручение 72-й ежегодной премии "Тони" ("Antoinette Perry Award for Excellence in Theatre") в области театра, в том числе музыкального.

Выйдя на сцену, Де Ниро сразу же начал речь с оскорблений. Он нецензурно высказался об американском лидере, после чего демонстративно поднял руки в воздух в ожидании оваций. И толпа действительно аплодировала ему стоя, поддерживая сказанное одобрительными возгласами, передает сайт heavy.com.

Напомним, что еще во время предвыборной гонки 2016 года Де Ниро грозился "начистить физиономию" Трампу, которого он тогда назвал "глупой свиньёй". Уже после проведения выборов актер вместе с другими видными личностями и простыми американцами выходил на митинг против избрания республиканца главой государством.

Он также неоднократно называл президента "дурным примером для всей страны", "гребаным идиотом", "главнокомандующим сопляком", пишет сайт kp.ru.

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