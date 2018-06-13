2018-06-13T04:06:45+03:00
В мире

Еврокомиссия назвала условие выделения Украине миллиарда евро

При этом в Европе считают, что запустить новую программу макрофинансовой помощи Киеву нужно «в кратчайшие сроки».
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments48
Еврокомиссия назвала условие выделения Украине миллиарда евроЕврокомиссия назвала условие выделения Украине миллиарда евроФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Еврокомиссия (ЕК) назвала условие предоставления Украине новой макрофинансовой помощи от Евросоюза. По словам вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса, Киев получит миллиард евро только в том случае, если будет вести борьбу с коррупцией. Как заметил чиновник, очередная финансовая поддержка будет «строго связана» с проведением реформ в незалежной.

«Борьба с коррупцией будет в центре политических условий в меморандуме о взаимопонимании, который должен быть согласован между ЕС и Украиной для этой помощи», - приводит выдержку из речи политика на слушаниях в Европарламенте сайт ЕК.

При этом Домбровскис считает, что Еврокомиссии следует запустить новую программу макрофинансовой помощи Украине «в кратчайшие сроки». По его убеждению, экономическая ситуация в незалежной «восстанавливается», но при этом все еще «остается хрупкой».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Международный валютный фонд (МВФ) пригрозил Украине оставить ее без финансовой помощи. Дело в том, что у МВФ и депутатов Верховной рады возникли разногласия по закону об антикоррупционном суде.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Спикер Рады предложил британскому парламенту создать группу по противодействию «российской агрессии»
Войска аравийской коалиции начали наступление на йеменский порт Ходейда
Сборная Саудовской Аравии прилетела в Москву на матч открытия ЧМ-2018
Роструд напомнил, что на этой неделе россиян ожидают всего три рабочих дня
После гибели 11 человек на Волге задержали владельца лодочной станции
Новое название Македонии вынесут на общенациональный референдум осенью этого года
Руководство «Укрпочты» заявило, что компания находится на грани банкротства
В Миннесоте енот забрался на 23 этаж этаж небоскреба
День России отметили в США
Погода в Москве на 13 июня 2018 года: ожидается до 22 градусов тепла
В Японии в 2022 году понизят возраст совершеннолетия с 20 до 18 лет
«Он все понял»: Трамп заявил, что удар США по Сирии в 2017 году был предостережением Китаю