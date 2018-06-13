Еврокомиссия назвала условие выделения Украине миллиарда евро

СЕГОДНЯ 04:06 2018-06-13T04:06:45+03:00

При этом в Европе считают, что запустить новую программу макрофинансовой помощи Киеву нужно «в кратчайшие сроки».

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Еврокомиссия (ЕК) назвала условие предоставления Украине новой макрофинансовой помощи от Евросоюза. По словам вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса, Киев получит миллиард евро только в том случае, если будет вести борьбу с коррупцией. Как заметил чиновник, очередная финансовая поддержка будет «строго связана» с проведением реформ в незалежной.

«Борьба с коррупцией будет в центре политических условий в меморандуме о взаимопонимании, который должен быть согласован между ЕС и Украиной для этой помощи», - приводит выдержку из речи политика на слушаниях в Европарламенте сайт ЕК.

При этом Домбровскис считает, что Еврокомиссии следует запустить новую программу макрофинансовой помощи Украине «в кратчайшие сроки». По его убеждению, экономическая ситуация в незалежной «восстанавливается», но при этом все еще «остается хрупкой».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Международный валютный фонд (МВФ) пригрозил Украине оставить ее без финансовой помощи. Дело в том, что у МВФ и депутатов Верховной рады возникли разногласия по закону об антикоррупционном суде.